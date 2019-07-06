شكرا لقرائتكم أولا ليندجرين يتعاقد رسميا مع الأهلى لقيادة فريق اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم النادي الأهلى التعاقد مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم القادم ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا .

وقال «عبد القادر» أن التعاقد مع السويدي «أولا ليندجرين» جاء وفقا للخطة التي وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للنهوض بالألعاب الجماعية وفي مقدمتها كرة اليد، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع أحلام وطموحات جماهير النادي الأهلي.

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وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي . وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».

ويمتلك «ليندجرين» سيرة ذاتية قوية حيث تولى تدريب منتخب السويد خلال الفترة من 2008 حتى 2016، إلى جانب تدريب العديد من الأندية في الدوري الألماني خلال الفترة من 2003 حتى 2010، وتوليه مهام تدريب نادي دولسدورف الألماني خلال الفترة من 1996 إلى 1997. وحقق المدرب السويدي إنجازات عديدة أبرزها بطولة السويد مواسم 2012 و2015/2016 و2017/2018 وحقق بطولة الكؤوس الأوربية مع نادي نوردهودن الألماني عام 2007، إلى جانب الفوز بالميدالية الفضية لدورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، إلى جانب مسيرته المميزة كلاعب شارك في 376 مباراة محلية، وحصل خلالها على بطولة السويد أعوام 1983 و1987 و1990 و1995.

فيما حصل مع منتخب السويد على بطولة العالم مواسم 1990 و1992، والمركز الثاني لبطولة العالم مواسم 1997 و2010، والمركز الثالث لبطولة العالم مواسم 1993 و1995، كذلك الفوز ببطولة أوروبا مواسم 1994 و1998 و2000و2002، والميدالية الفضية للدورة الأولمبية 1992 و1996 و2000. ومن جانبه يملك المدرب المساعد «روبرت أرهينوس ــ 40 عاما» مسيرة مميزة مع كرة اليد، حيث عمل مدربا لفريق skovde ، خاض حينما كان لاعبا 198 مباراة محلية في السويد خلال الفترة من 2000 إلى 2011، والحصول على المركز السابع في بطولة العالم 2009، والمركز السابع في بطولة العالم موسم 2011، وعلى صعيد الأندية حصل مع فريق nordhorn على المركز الثاني ببطولة أوروبا 2006 ، والمركز الثاني مع فريق Zaragoza الثاني ببطولة أوروبا عام 2007.