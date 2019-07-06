شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد مديرا فنيا لفريق بالقسم الرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد جمال عبد الحميد نجم المنتخب الوطنى والزمالك الأسبق لمجال التدريب بعد هدنة بسيطة لم تستمر سوى 3 أشهر عقب رحيله من تدريب السكة الحديد بعدما فشل فى العودة من جديد لدورى القسم الثانى بعد احتلاله للمركز الثالث بالمجموعة الثانية بدورة الترقى التى صعد فيها ناديي مالية كفر الزيات والبنك الأهلى .

ورغم اختفاء صاحب الرأس الذهبية قليلا عن الأضواء وخلوده للراحة بعد الشئ بعد عدة مواسم قضاها داخل جدران السكة الحديد إلا أن الأمر لم يدم طويلا بعدما عاد المدير الفنى مع فريق حديث العهد يدعى ديولكس سيشارك بالقسم الرابع فى العام المقبل للمرة الأولى فى تاريخه.

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وقد تعاقد مسئولو ديولكس حديث العهد برئاسة محمد خشبة مع جمال عبد الحميد لقيادة الفريق فنيا بدوري القسم الرابع بمنطقة الإسماعيلية لكرة القدم في أول مشاركاته بمسابقات الإتحاد المصري لكرة القدم.

ووقع جمال عبدالحميد علي عقود تدريب فريق ديولكس لمدة 3 مواسم بعد حسم المفاوضات التي تمت بينهما في الفترة الأخيرة لوضع مخطط الصعود بالفريق للدوري الممتاز خلال هذه المرحلة .

كما منح مسئولو ديلوكس قائد المنتخب الوطنى بكأس العالم 90 كافة الصلاحيات الفنية في تعيين الجهاز الفني المعاون له ووضع قائمة باللاعبين المطلوب ضمهم للفريق مع وضع تصوره لقطاع الناشئين بهدف المشاركة في المسابقات والكشف عن عدد من المواهب القادرة علي الصعود للفريق الأول في السنوات المقبلة.