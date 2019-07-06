شكرا لقرائتكم إدارة الفيحاء توقع مبدئياً مع البرازيلي أسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الفيحاء الجديدة مبدئياً مع متوسط الميدان البرازيلي رافاييل أسيس قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي (ب) بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب بيان الفيحاء، فإن التعاقد مع اللاعب الذي يلعب في المحور الدفاعي ووسط الملعب، جاء بناء على توصية فنية من المدير الفني البرتغالي الجديد خورخي سيماو.

ولعب البرازيلي (29 عاماً) في عدة أندية بالبرتغال مثل بيرا مار ودي تشافيز وباكوش دي فيريرا، وأخيراً سبورتينغ براغا (ب) الذي لعب معه الموسم الماضي 11 مباراة في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.