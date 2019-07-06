شكرا لقرائتكم نادال يهزم تسونغا ويعبر إلى دور الـ16 في ويمبلدون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر الإسباني رافايل نادال إلى دور الستة عشر ببطولة ويمبلدون للتنس بسهولة بعد تغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 6 / 2 و6 / 3 و6 / 2.

واستطاع نادال أن يكسر إرسال تسونغا في مناسبتين ليهيمن على المجموعة الأولى التي انهاها في 33 دقيقة، وأنهى نادال المباراة في ساعة و48 دقيقة.

ويلتقي نادال في الدور المقبل، بعد غد الاثنين، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين البريطاني دان إيفانز والبرتغالي جواو سوزا.

كما تغلب الياباني كي نيشيكوري، المصنف الثامن في البطولة على الأمريكي ستيف جونسون 6 / 4 و6 / 3 و6 / 2.

وتغلب الأميركي سام كويري على الأسترالي جون ميلمان 7 / 6 (7 / 3) و7 / 6 (10 / 8) و6 / 3، ليدخل الأسبوع الثاني من البطولة للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته الاثنى عشر بالبطولة.

وفي منافسات السيدات، واصلت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى على العالم، أدائها المذهل وحققت فوزا مهم على البريطانية هاريت دارت 6 / 1 و6 / 1، يوم السبت، لتصعد إلى دور الستة عشر بالبطولة.

Advertisements

ومددت بارتي، 23 عاما، سلسلة انتصاراتها إلى 15 مباراة متتالية وباتت أول لاعبه من بلادها تدخل الاسبوع الثاني في بطولة ويمبلدون منذ 2010.

وقالت بارتي: شعرت أنني لعبت ضربات إرسال بشكل جيد للغاية اليوم. بذلك كل ما في وسعي لأبدأ بداية سريعة، إنها أول مرى أشارك في الاسبوع الثاني من البطولة، وأرضية جديدة، ولكنني متحمسة للغاية أن أكون هنا في منافسات الفردي هذه المرة.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع الأميركية أليسون ريسكي التي تغلبت على السويسرية بليندا بينسيتش 4 / 6 و6 / 4 و6 / 4.

في الوقت نفسه، واصلت الأمريكية سيرينا ويليامز، 37 عاما، مساعيها للتتويج ببطولة ويمبلدون للمرة الثامنة بعدما تغلبت على الألمانية جوليا جيورجيس 6 / 3 و6 / 4، لتصعد للدور الرابع ببطولة ويمبلدون.

وتلتقي ويليامز، الفائز بـ23 لقبا لبطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام)، مع الإسباني كارلا سواريز نافارو التي تغلبت على الأمريكية لاورين ديفيس 6 / 3 و6 / 3.

وتأهلت أيضا التشيكية بيترا كفيتوفا لدور الستة عشر بعد فوزها على البولندية ماجدا لينيت 6 / 3 و6 / 2. وتلتقي كفيتوفا مع الفائزة من المباراة التي تجمع الأمريكية سلواني ستيفنز، المصنفة التاسعة بالبطولة، والبريطانية جوانا كونتا.

وعبرت إليز ميرتينز أيضا بعد فوزها على الصينية كيانغ وانغ 6 / 2 و6 / 7 (9 / 11) و6 / 4.