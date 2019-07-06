سلطان الشريف يعزز صفوف أبها في دوري المحترفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي تعاقده مع سلطان الشريف لمدة موسم رياضي واحد قادما من نادي الوشم. وسبق للشريف اللعب في الفئات السنية لأهلي جدة ولعب مع نجران خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 قبل أن ينتقل للرائد الذي رحل عنه في الموسم الماضي ليلعب مع نادي الوشم. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مراسم التوقيت تمت في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف محمد أبو حثرة.

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