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وكيل أعمال نوير يلمح إلى رحيل الحارس عن بايرن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف توماس كروت وكيل أعمال النجم الألماني مانويل نوي، أن الحارس لن يعتزل مع نهاية عقده الحالي مع بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في 2021، لكنه ربما لا يجدد عقده إذا شعر باستمرار معاناة الفريق البافاري على الساحة الأوروبية.

وقال كروت في تصريحات لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ": لن يتوقف في 2021. والمرحلة التي يتحتم عليه حسم قراره فيها مقبلة. ما هي الاحتمالات للمستقبل؟ تمديد التعاقد وإنهاء مسيرته في بايرن، هو بالطبع اختيار وارد. ولكنه ليس الخيار الوحيد.

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وكان نوير (33 عاماً) قد توج مع بايرن بلقب في 2013، ورغم معاناته من أزمة الإصابات خلال آخر موسمين، لا يزال الحارس يتحلى بروح تنافسية عالية.

وقال كروت إنه يرى أن فجوة تفصل بين بايرن وفرق إنجليزية، وذلك في ظل غياب بايرن عن إطار المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ قد خرج من دور الستة عشر في البطولة الأوروبية في الموسم المنقضي بالهزيمة أمام الإنجليزي الذي واصل مشواره حتى توج باللقب على حساب توتنهام.

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