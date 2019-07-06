Yalla بلس: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر kora sport يلا شوت رابط يوتيوب مباراة مصر ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم يلا شوت bein sport كورة لايف يوتيوب الاسطورة نقل حي، ترقب وشغف كبير من عشاق الساحرة المستديرة للمواجهة المشوقة التي تجمع بين منتخب مصر وجنوب افريقيا في دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والذي سيتم إقامته على ملعب القاهرة بحضور جماهيري كامل العدد في المدرجات لمساندة لاعبي الفراعنة أمام المنافس الصعب، نعرض رابط يلا شوت مباراة مصر بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار بأمم افريقيا.

مصر وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت بين سبورت، مصر ضد جنوب افريقيا كورة اون لاين، وتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من النقاط، فيما احتل البافانا بافانا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وحسم تأهله لهذا الدور، تابعوا معنا نقل حي مشاهدة ماتش مصر وجنوب افريقيا يوتيوب kora live عبر قناة bein sport hd max بتعليق علي محمد علي و time sport بتعليق عصام عبده.

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مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر kora star يلا شوت حصري، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً لحكم الساحة الجابوني إيريك كاستان، ويعاونه كلاً من عيسى يايا وليونيل أندريانا والحكم الرابع سيكون نيانت أليوم.

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تتوافد الجماهير المصرية في هذه الأثناء بشكل كبير على استاد القاهرة لحضور اللقاء الهام بالمدرجات، نتمنى التوفيق للاعبي الفراعنة وتحقيق الانتصار.

وإذا تمكن المنتخب المصري من الصعود للدور ربع النهائي فإنه سيتواجه مع الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا التي تقام في هذه الأثناء.

تشكيلة منتخب مصر الأساسية جاءت كالآتي: محمد الشناوي – أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – محمد النني – طارق حامد – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

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