بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا بدون تقطيع.. مشاهدة egypt vs south africa اونلاين bein sport max

بث مباشر مباراه مصر وجنوب افريقيا اليوم في دور 16 لكاس امم افريقيا 2019 المنتخب المصري استطاع الصعود الى دور 16 بعد ان احتل قمه مجموعته برصيد تسعه نقاط كامله بينما صعد منتخب جنوب افريقيا الى دور 16 بعد ان اصبح ثالث مجموعته منتخب مصر حتى الان لم يقنع الجمهور بادائه الان كل جماهير مصر لديها امل في فوز مصر اليوم على جنوب افريقيا بقياده محمد صلاح وتريزيجيه، اهم ما يميز المنتخب المصري هو سبت التشكيل مع بعض التغيرات القليله سوف تقام مباراه اليوم على ستاد القاهره الدولي

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ماتش مصر وجنوب افريقيا سوف يقام في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهره وليبيا والسودان العاشره مساء بتوقيت السعوديه وقطر والبحرين الكويت والعراق الحديد الحادية مساء بتوقيت الامارات العربيه الثامنه مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

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يمكن للجمهور العربي والافريقي متابعه مباريات مصر وجنوب افريقيا على قناه بي ان سبورت ماكس 1 و قنوات بي ان سبورت ماكس 2 وصفه تكون المباراه بتعليق علي محمد علي

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

أيمن أشرف – محمود علاء– أحمد حجازي – أحمد المحمدي.

محمد النني – طارق حامد- محمود حسن “تريزيجيه”- محمد صلاح- عبدالله السعيد

مروان محسن

سنضع روابط البث قبل بداية المباراة