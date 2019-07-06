نادي طلائع الجيش يعلن موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم القادم

اعلن مسئولين نادي طلائع الجيش، على استقرارهم على تحديد يوم 14 يوليو القادم موعداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المؤكد أن تبدأ فترة الإعداد بإجراء القياسات البدنية للاعبين، كما أن قياسات الاطمئنان تستهدف على سلامة العضلات والتأكد من أن نسبة الأملاح والدهون في الجسم وتعرفنا على معدل الحرق، وكيفية الوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

كما أن نادي طلائع الجيش تعاقد مع أربع صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا، صانع ألعاب الرجاء المطروحي وعمرو السيسي، لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر ثنائي بيراميدز، كما أن طلائع الجيش من بطولة الدوري فهو محتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة.