تشكيل مصر المتوقع لمباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

اقترب المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري، من الانتهاء بشكل كبير من وضع تشكيل المنتخب للقاء جنوب أفريقيا، وسيحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، وستنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا على البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

وجاء التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر على النهج التالي:

في حراسة العرين: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: ايمن أشرف، احمدحجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.

Advertisements

في خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح ، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.

وجاء حكم مباراة مصر وجنوب أفريقيا:

لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، كلفت الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان، لإدارة شئون مباراة مصر وجنوب إفريقيا.