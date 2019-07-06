متعدد MAX: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر كورة أونلاين لايف Yalla xTra يلا شوت بث مباشر...

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بث مباشر مصر وجنوب افريقيا كورة ستار Kora star يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر كورة لايف بث مباشر مصر كورة اون لاين يوتيوب يلا شوت مصر وجنوب افريقيا بث مباشر لايف بلس، وتنطلق احداث الشوط الأول من اللقاء عند دقات 21:00 بتوقيت القاهرة حيث من المتوقع أن يشهد لقاء اليوم حضور جماهيري مكثف منذ الساعات الأولى لفتح بوابات استاد القاهرة، وتابع المصريون نبأ تعافي نجم خط الهجوم المصري محمد صلاح من نزلة البرد التي أبعدته عن مران المنتخب بارتياح كبير حيث أكد الجميع مشاركته أمس في المران النهائي.

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يلا شوت بث مباشر، مصر وجنوب افريقيا بث مباشر كورة ستار live Yalla يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا كورة اون لاين يوتيوب بث مباشر جودة متعددة الاسطورة بث مباشر مصر كورة لايف، ويفقد المنتخب جهود مهاجمه كوكا الذي تعرض لاصابة في اللقاء الماضي وكانت تقارير صحفية أشارت لاصابة الونش أيضا خلال التدريبات إلا أن مدير المنتخب أكد على جاهزيته بعد الاختبارات الطبية، وجاء خلال التدريبات الأخيرة اهتمام المدير الفني أجيري بتمرين اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح استعداد لها في حالة اللجوء لها في أي مباراة.

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ويسعى محمد صلاح اليوم لمواصلة التهديف الذي بدأه في المبارتين الأخيرتين حيث يمتلك صلاح هدفين في البطولة يطمح في زيادتهما حتى ينافس ساديوماني لاعب منتخب السنغال وزميله في ليفربول والذي يمتلك عدد 3 أهداف على رأس قائمة هدافي البطولة فهل سيتمكن صلاح من تحقيق ذلك اليوم.

وقدم خالد بيومي المحلل الكروي الكبير عدة نصائح لمنتخب مصر في مباراته اليوم ضد جنوب افريقيا حيث طالب اللاعبين بضرورة توزيع الجهد على دقائق اللعب كاملة وعدم بذل مجهود مبكر في شئ غير ضروري توفيرا للمجهود.

ونصحهم أيضا بضرورة التركيز على الشق الهجومي من الأطراف فدفاع جنوب افريقيا لديه عدد من الثغرات الواضحة في ظهر الظهيرين الأيمن والأيسر وهو ما سيساعد محمد صلاح وتريزيجيه على التقدم والتوغل وتشكيل خطورة حقيقية