إيجالو يتألق ويصعد بنيجيريا إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الكاميرون بثلاثة أهدف مقابل هدفين على ملعب الإسكندرية مساء اليوم السبت في ثمن نهايي كأس الأمم الأفريقية، في مباراة تألق فيها إيجالو الذي سجل هدفين للنسور وصنع الثالث.

وصف المتابعون مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم بالنهائي المبكر، لقدرة المنتخبين على حصد اللقب، وستكون الإثارة والمتعة حاضرة بقوة في مواجهة استاد الإسكندرية اليوم، وتنقل قناة bein max .

صعد منتخب نيجيريا إلى دور الستة عشر بعد أن حل وصيفاً للمجموعة الثانية، ليتلقي الكاميرون ثاني المجموعة السادسة، وفي 22 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، نجح منتخب الكاميرون في التفوق في 11 مباراة مقابل 4 هزائم فقط، رغم أن بوابة تأهل نيجيريا لكاس العالم الماضية كانت عبر الفوز برباعية على الكاميرون بالتصفيات.

مباراة الكاميرون ونيجيريا هي قمة الجولة في كاس أمم افريقيا، وهي مباراة تحمع بين منتخب الكاميرون المتوج في خمس مرات ومنتخب نيجيريا المتوج في ثلاث مرات سابقة باللقب القاري على مدار التاريخ.

يلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ضد نيجيريا اليوم مع الفائز من مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا والتي تقام على ملعب القاهرة الساعة التاسعة مساءاً في رابع مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

مباراة الكاميرون ونيجيريا تعيد للأذهان النهائي الشهير الذي جمع بين المنتخبين في عام 2000 وفازت الكاميرون بركلات الترجيح بعدما أنتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منتخب.

تأتي من ملعب الإسكندرية وهي مواجهة من أفضل القمم الأفريقية العريقة في أدغال القارة السمراء، ونزل لاعبو الكاميرون ونييجريا إلى الملعب لإجراء إحماءات قبل بداية المباراة.

يعزف النشيد الوطني لمنتخبي الكاميرون ونيجيريا خلال دقائق قبل بداية صافرة الحكم لمبرااة المنتخبين في أمم افريقيا، وبعدها سوف يقوم الفريقين بالتوزيع على أرضية الملعب استعداداً لبداية المواجهة.

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كرة نيجيرية سريعة مع بداية الشوط الأول كانت تسفر عن هدف مبكر للنسور في مرمى أسود الكرة لولا تدخل الدفاع الكاميروني.

بعد مرور 15 دقيقة على بداية مباراة نيجيريا والكاميرون نتيجة المباراة تعادل سلبي بدون أهداف، نيجيريا أفضل في الدقائق الأولى، وتلعب كرة أسرع من الكاميرون على المستوى الهجومي.

الدقيقة 21 يسجل منتخب نيجريا هدف التقدم عن طريق إيجالو المحترف في شنغهاي الصيني بتصويبة قوية، بعدها تتحول المباراة لمنتخب الكاميرون الذي يحاول التعديل، لكن دفاع نيجيري محكم يفتك الكرة بسهولة من لاعبي الكاميرون ويحرمهم من التعادل.

أحمد موسى كاد يفاجئ الكاميرون ويسجل الهدف الثاني، مستغلاً أندفاع وسط الكاميرون للأمام لتسجيل هدف التعادل.

الكاميرون تدرك هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق باكهوكان، قبل أن يعود الكاميرون ويضيف الثاني في الدقيقة 44 بأقدام موا نجي.

نيجيريا تحاول والكاميرون تدافع عن أسبقيتها خلال دقائق الشوط الثاني الأولى، ونيجريا تنجح بالفعل في تسجيل التعادل عن طريق إيجالو في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

إيبوبي يسجل الهدف الثالث بعد هدف إيجالو بدقيقتين فقط لتصبح النتيجة تقدم نيجيريا على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف.