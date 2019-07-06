نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم في امم افريقيا

تأهل منتخب نيجيريا على حساب الكاميرون إلى ربع نهائي أمم افريقيا بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم على ملعب الإسكندرية في أجمل مباريات البطولة، ليودع حامل اللقب المسابقة، وينتظر منتخب نسور نيجيريا الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

وقاد الألماني روهر منتخب نيجيريا في عام 2016 تحديداً شهر أغسطس، ونجح في التأهل لمونديال روسيا قبل أن يودع من مرحلة المجموعات في مجموعة كانت تضم الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا.

الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في ثمن نهائي كأس أمم افريقيا يلتقي مع الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا التاسعة مساءاً، توقع معنا عبر التعليقات بالاسفل نتيجة مباراة الكاميرون ونيجريا اليوم.

بعد ثواني من نزول لاعبو الكاميرون ونيجريا إلى ارضية ملعب الإسكندرية بدأ اللاعبون عمليات الإحماء التي تسبق المباراة، في درجة حرارة معتدلة بمدينة الإسكندرية وحضور جماهيري متواضع حتى الآن.

يعتبر المتابعون لكأس أمم افريقيا، أن مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم هي بمثابة نهائي مبكر بين المنتخبين، اللذان لعبا نهائي سنة 2000 فازت الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية على نيجيريا بعد تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما.

تبدأ المباراة خلال لخظات بين الكاميرون ونيجريا اليوم في ثمن نهائي كأس أمم افريقيا، ويقود هجوم نيجريا أنيوبي لاعب أرسنال الشهير، والذي يسعى لتحقيق لقب مع منتخب بلاده في مصر.

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مباراة تبدو سريعة في لحظاتها الأولى بين الكاميرون ونيجريا، دقائق قليلة ولا تزال تعادل سلبي، ومرت حوالي 15 دقيقة على بداية اللقاء وتعادل سلبي بين المنتخبين مع افضلية في الأداء لسنور نيجريا.

أسبقية نيجيرية في تلك الأوقات الكروية، إيجالو أكبر هداف في التصفيات يتقدم لنيجريا بتصويبة رائعة في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

بعد الهدف المبكر لمنتخب نيجيريا في الثلث ساعة الأولى، تتحول المباراة لصالح الكاميرون، ولكن الدفاع النيجيري القوي يمنع كل محاولات الكاميرون لتسجيل التعادل في المباراة، ويخرج سيدروف المدير الفني الهولندي للكاميرون عن صمته ويأمر لاعبييه بالهجوم.

باكهوكان يسجل هدف التعادل لمنتخب الكاميرون قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقايق، ليفرح صامويل إيتو المتواجد بالمدرجات لتشجيع لاعبي منتخب بلاده الكاميرون.

نهاية الشوط الأول، تقدم منتخب نيجيريا بهدف مبكر من إيجالو في الدقيقة 19، بعدها تضغط الكاميرون وتتعادل في الدقيقة 41 عن يوهوكين قبل أن ينج موا نجي في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول للكاميرون.

نيجيريا تحاول تعديل النتيجة أمام الكاميرون ومحاولات مستمرة مع بداية الشوط الثاني دون فائدة, ,g;k بالفعل تنجح النسور في تسجيل هدفين عن طريق إيجالو وأييوبي لتصير النتيجة تقدم نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين للكاميرون.