مليئة بالأهداف: ملخص مباراة نيجيريا والكاميرون 3-2 في كاس الأمم الأفريقية 2019

ملخص مباراة نيجيريا والكاميرون، حيث سيلتقي كلاً من المنتخبين الكاميرون ونيجيريا في مواجهة منتظرة، وتلعب المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية مستضيفة بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 النسخة الحالية.

ويعول منتخب الكاميرون خلال تلك المواجهة على العديد من النجوم المحترفين من اوروبا وتميز المدرب الهولندي كيلارنس سيدورف التكتيكي والذي وضح خلال الدور الأول، ولم يخسر المنتخب الكاميروني في أخر تسع مباريات له في كاس الأمم الأفريقية 2019، وهو الأمر الذي يعطي ثقة لجميع لاعبي منتخب الكاميرون في تلك البطولة.

بينما سيعتمد المنتخب النيجيري على أيوبي لاعب أرسنال الانجليزي واحمد موسي لاعب النصر السعودي وخبرة جون اوبي ميكيل، المباراة ستكون متكافئة بين الفريقين على أرضية ملعب ستاد الاسكندرية الذي سوف يستضيف اللقاء وسط حضور جماهيري من المتوقع ان يكون جيداً من الجالية الخاصة بالمنتخبين وبعض الجماهير المصرية.

ويلعب المنتخب الكاميروني تلك المواجهة من اجل الاستمرار في حملة الدفاع عن لقبه الذي فاز به النسخة الماضية على حساب المنتخب المصري بهدفين لهدف، أما منتخب نيجيريا فبجيل شاب يحاول كتابة تاريخ جديد للكورة النيجيرية في البطولة الأفريقية.

قال كيلارنس سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني ان المباراة ضد منتخب نيجيريا منتظرة من كافة المتابعين خاصة في أوروبا نظراُ لقة الفريقين والسمعة الطيبة التي يتمتع بها لاعبي الفريقين في أوروبا.