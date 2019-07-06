kora لايف: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت Yalla shoot اون لاين | كورة ستار ماتش...

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بث مباشر مصر وجنوب افريقيا يلا شوت حصري yalla shoot اون لاين، مشاهدة مباراة مصر بث مباشر، منتخب مصر وجنوب افريقيا مباشر كورة ستار، رابط الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا يلا شوت | كانت أخر مباريات مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم افريقيا في عام 1998 عندما توج منتخبنا الوطني باللقب في بوركينا فاسو بعد أن فاز على منتخب الأولاد بهدفين مقابل لا شئ.

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يلا شوت حصري مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر، مشاهدة مصر وجنوب افريقيا مباشر اون لاين، رابط بث مباشر منتخب مصر وجنوب افريقيا يلا شوت كورة ستار اون لاين بدون تقطيع| يتوقع أن يبدأ المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر مباراة جنوب أفريقيا بنفس تشكيلة مصر الرسمية التي بدأت مواجهة الكونغو قبل الماضية، بوجود محمد صلاح في هجوم الفراعنة مع مروان محسن.

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نحخ منتخب نيجيريا منذ قليل في قلب تأخره أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، لفوز بالثلاثة في الشوط الثاني، ليتأهل لدور الثمانية وينتظر الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا.