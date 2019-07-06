نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم في أكثر مباريات كأس الأمم الافريقية اثارة وندية

نقدم نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون وملخص أحداث المباراة كتابيا حيث يتطلع الكثير لمباراة قمة اليوم بين الكاميرون ونيجيريا في اطار منافسات دور الستة عشر من امم افريقيا والتي بدأت بالأمس الجمعة وأسفرت عن مفاجأة خروج المغرب أحد أبرز المرشحين للقب من بنين وتحدد أول مواجهة في دور الثمانية بين السنغال وبنين واليوم على موعد مع تحديد طرفي المواجهة الثانية من الفائز من مباراة الليلة والمباراة التي تليها بين مصر وجنوب افريقيا.

مباراة نيجيريا والكاميرون

وتنطلق مباراة اليوم بين الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأسكندرية وهو الملعب الذي اعتاد عليه منتخب نيجيريا الذي حل ثانيا في مجموعته خلف مدغشقر برصيد 6 نقاط والذي كان من المفترض أن ينهي المجموعة متصدرا برصيد 9 نقاط بعد فوزه في أول مبارتين ولكن في احدى مفاجآت البطولة فازت عليها مدغشقر بهدفين في لقاء الجولة الأخيرة.

مباراة الكاميرون ونيجيريا

وفي خلال حديثه عن اللقاء بيّن كلارنس سيدروف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن رغبة فريقه في الفوز هى الحاضرة دائما في كل مباراة يدخلها فهو يسعى لذلك في مباراة اليوم و يعلم أن لقاء نيجيريا والكاميرون سيكون مُتابعاً من الجميع حول العالم بسبب تواجد لاعبين مميزين في الجانبين مؤثرين في الكرة العالمية .

نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون

وأكد المدير الفني لنيجيريا الالماني جيرنوت روهر أن آثار الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها منتخبه أمام مدغشقر لازالت موجودة في نفوس اللاعبين ولكنها بالرغم من ذلك كان لها بعض الايجابيات وانها كانت بمثابة الدرس القاسي

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وتحدث أحمد موسى لاعب النصر السعودي عن المباراة مبديا رغبته هو وزملائه في تحقيق هذا اللقب لنيجيريا بعد غياب نسختين متعاقبتين بسبب عدم التأهل وأكد أنهم لا يخشون منتخبا بعينه وعليهم اللعب بقوة من أجل الفوز في كل مباراة

وعن تشكيل الكاميرون دفع سيدروف بالأسماء الآتية : في حراسة المرمى يلعب أندري أونانا وأمامه نجوران كولينز، يايا بانانا، مايكل نجاديو، أويونجو، جيورجيس ماندجيك، بيير مالونج، كلينتون نجي، ستيفان باهوكين، باسوجوج، إريك تشوبو.

لاعبي منتخبي الكاميرون نيجيريا يتفقدون ملعب استاد الاسكندرية، الكاميرون لأول مرة تخوض مباراة على هذا الاستاذ في البطولة بينما اعتاد النسور على هذه الأرضية فقد خاضوا مباريات جولات المجموعة عليها