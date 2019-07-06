نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم في أكثر مباريات كأس الأمم الافريقية اثارة وندية

نقدم نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون وملخص أحداث المباراة كتابيا حيث يتطلع الكثير لمباراة قمة اليوم بين الكاميرون ونيجيريا في اطار منافسات دور الستة عشر من امم افريقيا والتي بدأت بالأمس الجمعة وأسفرت عن مفاجأة خروج المغرب أحد أبرز المرشحين للقب من بنين وتحدد أول مواجهة في دور الثمانية بين السنغال وبنين واليوم على موعد مع تحديد طرفي المواجهة الثانية من الفائز من مباراة الليلة والمباراة التي تليها بين مصر وجنوب افريقيا.
مباراة نيجيريا والكاميرون
وتنطلق مباراة اليوم بين الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأسكندرية وهو الملعب الذي اعتاد عليه منتخب نيجيريا الذي حل ثانيا في مجموعته خلف مدغشقر برصيد 6 نقاط والذي كان من المفترض أن ينهي المجموعة متصدرا برصيد 9 نقاط بعد فوزه في أول مبارتين ولكن في احدى مفاجآت البطولة فازت عليها مدغشقر بهدفين في لقاء الجولة الأخيرة.
مباراة الكاميرون ونيجيريا
وفي خلال حديثه عن اللقاء بيّن كلارنس سيدروف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن رغبة فريقه في الفوز هى الحاضرة دائما في كل مباراة يدخلها فهو يسعى لذلك في مباراة اليوم و يعلم أن لقاء نيجيريا والكاميرون سيكون مُتابعاً من الجميع حول العالم بسبب تواجد لاعبين مميزين في الجانبين مؤثرين في الكرة العالمية .
نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون
وأكد المدير الفني لنيجيريا الالماني جيرنوت روهر أن آثار الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها منتخبه أمام مدغشقر لازالت موجودة في نفوس اللاعبين ولكنها بالرغم من ذلك كان لها بعض الايجابيات وانها كانت بمثابة الدرس القاسي
وتحدث أحمد موسى لاعب النصر السعودي عن المباراة مبديا رغبته هو وزملائه في تحقيق هذا اللقب لنيجيريا بعد غياب نسختين متعاقبتين بسبب عدم التأهل وأكد أنهم لا يخشون منتخبا بعينه وعليهم اللعب بقوة من أجل الفوز في كل مباراة
وعن تشكيل الكاميرون دفع سيدروف بالأسماء الآتية : في حراسة المرمى يلعب أندري أونانا وأمامه نجوران كولينز، يايا بانانا، مايكل نجاديو، أويونجو، جيورجيس ماندجيك، بيير مالونج، كلينتون نجي، ستيفان باهوكين، باسوجوج، إريك تشوبو.
لاعبي منتخبي الكاميرون نيجيريا يتفقدون ملعب استاد الاسكندرية، الكاميرون لأول مرة تخوض مباراة على هذا الاستاذ في البطولة بينما اعتاد النسور على هذه الأرضية فقد خاضوا مباريات جولات المجموعة عليها
- دخول اللاعبين مع طاقم التحكيم الآن مع راعي المسابقة لبداية الشوط الأول من المباراة
- 10 دقائق أولى في اللقاء انتشار جيد من النسور النيجيرية ومحاولات جادة للتهديف مبكرة ولكن الممنتخب الكاميروني ينجح في امتصاصها ويستعيد الكرة ويعتمد على الكرات الطولية
- الدقيقة 20: ايجالو يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد والكرة تهتدي داخل الشباك وفرحة هستيرية للاعبي المنتخب النيجيري والنتيجة الان 1-0
- الدقيقة 30: محاولات للمنتخب الكاميروني لجلب المنتخب النيجيري من مناطقه الدفاعية
- الدقيقة 42 و 41: منتخب الكاميرون يعود من بعيد ويسجل هدفين متعاقبين عن طريق باهوكين ثم كلينتون موانجي ونهاية الشوط الأول بعودة رائعة
- بداية الشوط الثاني من المباراة الرائعة
- الدقيقة 50: خطأ لصالح الكاميرون على حدود منطقة الجزاء تنفذ سريعا والكرة كادت أن تسكن الشباك النيجيرية بالنيران الصديقة
- الدقيقة 63: التعادل، الهدف الثاني لنيجيريا عن طريق محرز الهدف الأول ايجالو
- الدقيقة 65: الهدف الثالث لنيجيريا وأحداث لا تصدق عن طريق ايوابي بعد أسيست رائع من ايجالو
- نهاية اللقاء نيجيريا تصعد لدور الثمانية لمواجهة الفائز من مصر وجنوب افريقيا