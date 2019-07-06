نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا cameroon vs nigeria فى كأس أمم أفريقيا

نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا cameroon vs nigeria في دور 16 لبطوله كاس الامم الافريقيه 2019 المقامه حاليا في مصر المنتخبين حصلا على المركز الثاني في مجموعتهما فقد حصلت نيجيريا على المركز الثاني في المجموعه الثانيه خلفه منتخب مدغشقر كما حصلت الكاميرون على المركز الثاني في المجموعه السادسه خلف منتخب غانا والمباراه اليوم صعب التكهن بنتيجتها فهي بين منتخبين قويين، المباراة سوف تقام على ملعب الاسكندرية و الحكم: جوشوا بوندو

مباراه الكاميرون ونيجيريا

مباراه الكاميرون ونيجيريا اليوم على قنوات بي ان سبورت الرياضيه بين سبورت ماكس 1 وبين سبورت ماكس 2 سوف تنطلق المباراه في تمام السادسه مساء بتوقيت القاهره على ستاد الاسكندريه السابعه مساء بتوقيت السعوديه الثامنه مساء بتوقيت الامارات الخامسه مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

الشوط الاول

بدأت المباراة سريعة و ركنية لمنتخب نيجيريا فى أول دقيقة

حوالى سبعة دقائق حتى الآن من أحداث الشوط الأول من مباراة الكاميرون ونيجيريا والنتيجة هى التعادل السلبى حتى الآن.

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نيجريا الأن متقدمة بهدف مقابل لاشىء أحرزه أوديون إيغالو فى الدقيقة 19

الدقيقة 38 استطاع منتخب الكاميرون احراز هدف التعادل فى المباراة عن طريق ستيفان باهوكين

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب الكاميرون مقابل هدف واحد

الدقيقة 61 من الشوط الثانى مازالت الكاميرون متقدمة بهدفين مقابل هدف

الدقيقة 87 والنتيجة هى تقدم نيجيريا 3/2

انتهت المباراة فوز نيجيريا 3/2