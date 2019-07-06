نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت في إطار مباريات دور الستة عشر بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد الإسكندرية، حيث اللقاء الذي يجمع بين الكاميرون ونيجيريا في الدور 16 من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019، ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة اليوم السبت الموافق 6-7-2019 في إطار دور 16 بأمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، كما ستكون مباراة الكاميرون ضد نيجيريا منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم