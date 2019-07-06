نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت في إطار مباريات دور الستة عشر بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد الإسكندرية، حيث اللقاء الذي يجمع بين الكاميرون ونيجيريا في الدور 16 من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019، ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة اليوم السبت الموافق 6-7-2019 في إطار دور 16 بأمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، كما ستكون مباراة الكاميرون ضد نيجيريا منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.
نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الكاميرون ضد نيجيريا في قمة الدور 16 من أمم إفريقيا.
- الهدف الأول لمنتخب نيجيريا بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، وتصبح نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا حتى الآن هي 1-0 لصالح نيجيريا.
- هدف التعادل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 41 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا الآن هي التعادل بهدف لكل فريق.
- الكاميرون تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح الكاميرون.
- نهاية الشوط الأول بتقدم الكاميرون على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
- بداية أحداث الشوط الثاني وسط ترقب كبير من عشاق المنتخبين.
- هدف التعادل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 63 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة الكاميرون ونيجيريا هي التعادل بهدفين لكل فريق.
- الهدف الثالث لصالح نيجيريا في الدقيقة 66 من زمن اللقاء، وتتقدم نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.