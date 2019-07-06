egypt tv| ناو جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم منافسات امم...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم في رابع مباريات المنتخب في كأس أمم أفريقيا 2019| أصبح بإمكان الجميع مشاهدة مباراة اليوم بين مصر واوغندا الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة اليوم على مجموعة من القنوات المجانية التي لا تحتاج لرسوم أشتراك لتكون خير بديل لقناة بي إن سبورت ماكس المشفرة على النايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا

يأتي تردد قناة تايم سبورت time sport البث الأرضي وتردد قناة الجزائرية الأرضية كأهم الترددات المجانية الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019، وهي قنوات مجانية تحتاج لعدة أمور لتشغيلها سنتاولها معكم الآن.

بث مباشر الآن مباراة مصر وجنوب افريقيا

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استقبال تايم سبورت البث الارضي

أعلنت شركة cne عن توافر رسيفر البث الرقمي الأرضي في فروعها المعتمدة، وهو جهاز استقبال بسعر رمزي يمكن من خلاله استقبال البث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت time sport في جميع مناطق مصر بإشارة قوية وجودة فائقة، ليكون حلاً بديلاً إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يدعم خاصية البث الرقمي الأرضي، وتبث على تردد 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

استقبال تردد الجزائرية الارضية

أستقبل تردد قناة الجزائرية الأرضية الآن programme national frequency على تردد 11680 أفقي على النايل سات مع تشغيلها على أجهزة ورسيفرات الشيرنع دون الحاجة لدفع رسوم.

أرفقنا لكم مجموعة من ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في دور الستة عشر من كأس أمم افريقيا.