نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم فى دور الستة عشر

نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم السبت 6 يوليو 2019 في اطار مباريات دور 16 لكاس امم افريقيا لكره القدم وهي البطوله التي تقام حاليا في مصر منتخب الكاميرون ثانيا خمس دقائق خلف منتخب غانا في مجموعته بينما كانت نيجيريا خليفه منتخب مدغشقر برصيد ست نقاط مباراه اليوم السبت القادم على ملعب الاسكندريه

مباراه نيجيريا والكاميرون

يمكن متابعة مباراه نيجيريا والكاميرون على قنوات بي ان سبورت ماكس وان و ماكس2 في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهره السابعة مساء بتوقيت السعوديه و قطر و العراق و البحرين الثامنة مساء بتوقيت الامارات الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

بدأ الشوط الأول من المباراة و بداية هجومية من المنتخب النيجيرى

الدقيقة التاسعة من بداية الشوط الثانى مازالت النتيجة سلبية لااهداف من المنتخبين حتى الان

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استطاع أوديون إيغالو لاعب نيجيريا احراز هدف التقدم

فى الدقيقة 38 استطاع منتخب الكاميرون أن يحرز هدف التعادل لتصبح النتيجة 1/1

الشوط الاول انتهى بين المنتخبين 2/1

الشوط الثانى الدقية 61 من مباراة الكاميرون ونيجيريا النتيجة 2/1

الدقيقة 86 النتيجة 3/2 لصالح نيجيريا

انتهت المباراة 3/2 لصالح نيجيريا