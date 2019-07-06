ملخص نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا وصعود النسور لدور الثمانية بكاس الأمم الأفريقية

ملخص مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث يلعب منتخب نيجيريا ضد الكاميرون في لقاء منتظر من الجميع خاصة الجماهير المصرية التي ستتعرف على الفريق الذي سيواجه المنتخب المصري في دور الثمانية في حال فوزه مساء اليوم على منتخب جنوب أفريقيا 2019.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، تلك المواجهة هي مواجهة كلاسيكية بين أحد أقوى المدارس الكروية في أفريقيا، حيث يلعب الأسود والنسور من أجل الصعود إلي دور الثمانية، وتنقل المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس الرياضية بتعليق المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

المباراة ستكون بين فريقين غاية في القوة وسوف تلعب على ملعب الإسكندرية، وقد حصل الفريقين على وصافة المجموعة الخاصة بهم، وقد التقي الفريقين في نهائي بطولة عام 2000 التي اقمت بنيجيريا وغانا وانتهت المباراة بفوز الكاميرون بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للقاؤ بهدفين لكل فريق.

مباراة الكاميرون ونيجيريا دامئا ما تكون الحسابات مختلفة، يمكن للفريقين تحقيق الفوز نظراً لتقارب المستوي بينهما، تلعب المباراة في درجة حرارة تصل إلي 31 درجة مئوية مع رطوبة عالية نظراً لأن المباراة تلعب في مدينة الإسكندرية الساحلية.

ملخص مباراة نيجيريا والكاميرون