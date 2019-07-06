نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت 6-7-2019 في دور 16 من أمم إفريقيا 2019 “حامل اللقب...

نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم، حيث تقام مباراة الكاميرون ونيجيريا في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الإسكندرية، وتعد مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم واحدة من أقوي مباريات دور 16 بأمم إفريقيا 2019، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة الكثير من المتعة والإثارة في ظل التنافس الكبير بين الفريقين، والقدرات العالية التي يتمتع بها الكثير من اللاعبين، وستكون مباراة الكاميرون ضد نيجيريا اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا