نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت 6-7-2019 في دور 16 من أمم إفريقيا 2019 “حامل اللقب...

نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم، حيث تقام مباراة الكاميرون ونيجيريا في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الإسكندرية، وتعد مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم واحدة من أقوي مباريات دور 16 بأمم إفريقيا 2019، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة الكثير من المتعة والإثارة في ظل التنافس الكبير بين الفريقين، والقدرات العالية التي يتمتع بها الكثير من اللاعبين، وستكون مباراة الكاميرون ضد نيجيريا اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.
نتيجة مباراة الكاميرون ونيجيريا
- بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في إطار مباريات دور 16 من أمم إفريقيا وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- إثارة ومتعة كروية كبيرة للمباراة منذ الدقائق الأولي لها وسط حضور جماهيري كبير لمساندة الفريقين.
- نيجيريا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول لتتقدم نيجيريا بهدف دون رد.
- أخطاء دفاعية كبيرة من لاعبي المنتخب الكاميروني، ونيجيريا تسعي لتسجيل ثاني الأهداف.
- هدف التعادل للكاميرون في الدقيقة 41 من زمن المباراة.
- الكاميون تسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح الكاميرون.
- نهاية أحداث الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- هدف التعادل لنيجيريا في الدقيقة 63 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة هي التعادل بهدفين لكل فريق.
- الهدف الثالث لنيجيريا في الدقيقة 66 من زمن المباراة لتتقدم النسور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
- محاولات لمنتخب الكاميرون لتحقيق هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
- نهاية المباراة بفوز منتخب نيجيريا على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتأهل للدور ربع النهائي.