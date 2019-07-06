السويد تهزم إنكلترا وتحرز المركز الثالث في مونديال السيدات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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عادلت السويد رقم الولايات المتحدة بنيلها المركز الثالث في مونديال السيدات لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك بفوزها على إنكلترا 2-1 السبت على ملعب "اليانز أرينا" في نيس.

وسبق للمنتخب السويدي أن نال المركز الثالث في النسختين الأولى عام 1991 والسادسة عام 2011، فأصبح على المسافة ذاتها من الولايات المتحدة التي نالته أعوام 1995 و2003 و2007، إلا أن الأخيرة توجت باللقب ثلاث مرات أيضا وتملك فرصة إحراز الرابع الأحد في ليون ضد هولندا، في حين أن المنتخب الاسكندينافي لم يحرزه ولو مرة واحدة واكتفى بالوصافة عام 2003.

وتدين السويد التي خسرت في نصف النهائي النسخة الثامنة التي استضافتها فرنسا أمام هولندا صفر-1 بعد التمديد، بفوزها الى كوسوفاري أسلاني وصوفيا ياكوبسون اللتين وضعتا بلادهما في المقدمة بهدفين في الدقيقتين 11 بعد خطأ في تمرير الكرة من الدفاع الإنكليزي، و22 من تسديدة قوية تواليا، قبل أن تقلص فران كيربي الفارق في الدقيقة 31 من مجهود فردي.

وعجزت إنكلترا بهذه الهزيمة عن تكرار سيناريو النسخة الماضية عام 2015 حين حلت ثالثة في أفضل نتيجة لها في النهائيات من أصل خمس مشاركات حتى الآن (بلغت ربع النهائي ثلاث مرات ونصف النهائي مرتين).

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وبرر مدرب إنكلترا نجم مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل خسارة السبت بتأثر اللاعبات بمباراة نصف النهائي ضد الولايات المتحدة حاملة اللقب (1-2)، موضحا بأنها "العواطف. الهدفان (اللذان سجلتهما السويد) أعادا لنا الحياة ربما. بعدها، أعتقد أننا قدمنا أفضل أداء لنا".

وأشار نيفيل الى أن الفريقين "ظهرا بصراحة كأنهما مستسلمان، على الرِكَبِ تقريبا (نظرا لهامشية المركز الثالث). من الصعب حقا خوض هذه المباراة. إنها مباراة بلا جدوى. جئنا الى هذه البطولة من أجل الفوز بها، ليس لنيل المركز الثالث أو الرابع".

وتأمل إنكلترا على الأقل أن تنال لاعبتها إيلين وايت لقب الهدافة وإن كان مشاركة مع الأميركية أليكس مورغن (6 لكل منهما).

ملخص المباراة: