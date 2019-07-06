لينارد وافق على الانتقال الى كليبيرز

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أفادت تقارير صحافية أميركية أن النجم كواهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الشهر الماضي الى لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وافق على الانتقال الى لوس أنجليس كليبيرز بعدما انتهى هذا الصيف عقده مع الفريق الكندي.

وأوردت شبكة "اي أس بي أن" الأميركية أن لينارد الذي خاض موسما واحدا مع تورونتو بعد انضمامه الى صفوفه في صيف العام 2018 قادما من سان أنتونيو سبيرز، سينتقل الى صفوف فريق مدينة لوس أنجليس التي تعد بمثابة "مدينته" بعدما نشأ على مقربة منها، في صفقة يتوقع أن تليها أخرى يضم بموجبها كليبيرز بول جورج من أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وأشارت الشبكة الى أن لينارد وافق على توقيع عقد مع كليبيرز لأربعة أعوام تصل قيمته الى 142 مليون دولار، على رغم أن تقارير سابقة كانت تؤشر لاحتمال انتقاله الى القطب الآخر في لوس أنجليس، أي ليكرز، للانضمام الى النجم ليبرون جيمس والقادم الجديد أنطوني ديفيس.

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وقاد لينارد البالغ 28 عاما، فريق تورونتو الى تحقيق إنجاز تاريخي في موسم 2018-2019، اذ أصبح في منتصف حزيران/يونيو، أول فريق من خارج الولايات المتحدة يتوج بطلا لدوري المحترفين، رافعا كأس الدوري للمرة الأولى منذ تأسيس النادي عام 1995، بتغلبه في السلسلة النهائية على بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز (4-2).

وعلى المستوى الشخصي، أضاف لينارد لقب الموسم المنصرم الى اللقب الذي كان قد أحرزه مع سان أنتونيو في عام 2014، علما بأنه اختير مرتين أفضل لاعب في الدور النهائي لــ "أن بي ايه".

وفي حال تأكدت صفقة لينارد، سيكون ذلك ثاني إعلان عن انتقال كبير في دوري المحترفين منذ مطلع تموز/يوليو، تاريخ فتح فترة الانتقالات للاعبين "الأحرار" (أي الذي انتهى تعاقدهم مع فرقهم)، بعدما أكد نجم غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت انتقاله في الموسم المقبل الى بروكلين نتس.

وكان رئيس تورونتو ماساي أوجيري قد أبدى أواخر الشهر الماضي، اقتناعه بأن لينارد سيبقى مع الفريق، قائلا "سننتظر. هو لاعبنا ونجم كبير، وسننتظر"، متابعا "نقارب الأمور بطريقة استعادة الجميع في الفريق. هذه أولوية لنا".