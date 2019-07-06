شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من " مشعل" رديف سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دخل مسئولى نادى الزمالك فى مفاوضات مع مصطفى مشعل لاعب فريق سلة الأهلى و الذى تم الاستغناء عنه مؤخرا من جانب القلعة الحمراء ، تحسبا لضم اللاعب ، فى الانتقالات الصيفية ، للموسم الجديد .
وكان أشرف توفيق المدير الفنى لفريق سلة الأهلى قد استغنى عن عدة لاعبين بالفريق منهم مصطفى مشعل ، حيث تم الاستغناء عم مشعل و مصطفى الشافعى ، و المحترف الأمريكى ، و تود أوبرين بالإضافة إلى كريم الدهشان والذى انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم .
وحال اتمام الصفقة ، سينضم مشعل للقلعة البيضاء لمدة موسمين ، ليكون ثانى لاعبى الاهلى فى ميت عقبة ، بعد الدهشان
ونجح مسئولى سلة الزمالك فى التعاقد مع كريم الدهشان لاعب سلة الاهلى و الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ليكون اول صفقات الأبيض فى الانتقالات الصيفية ، و تواجد اللاعب فى مقر النادى بميت عقبة ، و ظهر فى إحدى الصور وهو يرتدى قميص الزمالك ويمسك بعقود انتقاله للفريق
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