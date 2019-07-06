شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مصرى يخاطب محمد صلاح بالإنجليزية: "النموذج الوحيد أريد صورة معك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع طفل مصرى متواجد فى استاد القاهرة برفقة والده، لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "محمد صلاح النموذج الوحيد، أريد صورة معك".

وحرصت الجماهير المصرية على التوجه مبكرًا فى مدرجات استاد القاهرة، من أجل مؤازرة الفراعنة خلال مواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

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الجماهير فى مباراة مصر وجنوب أفريقيا (1)

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.