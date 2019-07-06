شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن التعاقد مع السويدي "ليندجرين" لتدريب فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالأهلى تعاقد النادى مع السويدى «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادى الموسم القادم ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا .

وقال «عبد القادر» إن التعاقد مع السويدى «أولا ليندجرين» جاء وفقا للخطة التى وضعها مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب للنهوض بالألعاب الجماعية وفى مقدمتها كرة اليد، وذلك بالشكل الذى يتلاءم مع أحلام وطموحات جماهير النادى الأهلي.

وقام ليندجرين المدير الفنى الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلى اليوم فى الجلسة التى جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضى. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادى بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».

ويمتلك «ليندجرين» سيرة ذاتية قوية حيث تولى تدريب منتخب السويد خلال الفترة من 2008 حتى 2016، إلى جانب تدريب العديد من الأندية فى الدورى الألمانى خلال الفترة من 2003 حتى 2010، وتوليه مهام تدريب نادى دولسدورف الألمانى خلال الفترة من 1996 إلى 1997. وحقق المدرب السويدى إنجازات عديدة أبرزها بطولة السويد مواسم 2012 و2015/2016 و2017/2018 وحقق بطولة الكؤوس الأوروبية مع نادى نوردهودن الألمانى عام 2007، إلى جانب الفوز بالميدالية الفضية لدورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، إلى جانب مسيرته المميزة كلاعب شارك فى 376 مباراة محلية، وحصل خلالها على بطولة السويد أعوام 1983 و1987 و1990 و1995.

فيما حصل مع منتخب السويد على بطولة العالم مواسم 1990 و1992، والمركز الثانى لبطولة العالم مواسم 1997 و2010، والمركز الثالث لبطولة العالم مواسم 1993 و1995، كذلك الفوز ببطولة أوروبا مواسم 1994 و1998 و2000و2002، والميدالية الفضية للدورة الأولمبية 1992 و1996 و2000. ومن جانبه يملك المدرب المساعد «روبرت أرهينوس ــ 40 عاما» مسيرة مميزة مع كرة اليد، حيث عمل مدربا لفريق skovde، خاض حينما كان لاعبا 198 مباراة محلية فى السويد خلال الفترة من 2000 إلى 2011، والحصول على المركز السابع فى بطولة العالم 2009، والمركز السابع فى بطولة العالم موسم 2011، وعلى صعيد الأندية حصل مع فريق nordhorn على المركز الثانى ببطولة أوروبا 2006، والمركز الثانى مع فريق Zaragoza الثانى ببطولة أوروبا عام 2007.

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مدرب الاهلي الجديد 2



مدرب الاهلي الجديد



مدرب يد الاهلي الجديد 2