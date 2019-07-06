شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشجع للاعبى المنتخب: "أكسبوا أبوس اديكم حجزنا تذاكر دور الـ 8" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع أحد المشجعين، لافتة مكتوب عليها: "أكسبوا أبوس اديكم حجزنا تذاكر دور الـ 8"، وذلك خلال تواجده فى استاد القاهلرة، لمؤازرة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.