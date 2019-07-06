شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب أفريقيا يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص منتخب جنوب أفريقيا على تفقد أرضية استاد للقاهرة قبل مواجهة منتخب مصر فى التاسعة مساء اليوم بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الحالى.

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وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.