شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حسام البدرى يعود للتدريب من بوابة ناد عربى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسام البدرى، رئيس نادي بيراميدز، من العودة للتدريب مرة أخرى، بعدما دخل حسابات إحدى الفرق العربية الكبرى لتولى الإدارة الفنية خلال الموسم الكروى الجديد، وتحديدا بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليا فى مصر.

وتولى حسام البدرى تدريب العديد من الفرق أبرزها النادي الأهلي وحقق الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما تولى تدريب المريخ السودانى وحقق الدوري المحلى، وكذلك أهلى طرابلس الليبى وحصد الدوري.

وابتعد حسام البدرى عن مجال التدريب بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، بتولى رئاسة نادي بيراميدز لكنه أعلن فى وقت سابق، عن اقترابه من العودة لمجال التدريب من جديد.

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