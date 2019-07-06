شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجماهير تُخلد شهداء الوطن فى مباراة مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الجماهير المصرية المتواجدة فى مدرجات استاد القاهرة، لمؤازرة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، على تخليد شهداء الوطن من الجيش والشرطة، برفع لافتات تحمل أسمائهم. ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى. وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات. وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل. Advertisements









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