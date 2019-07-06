شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور وصول الاهلي إلى أسبانيا لخوض معسكر خارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر "فيس بوك" صوراً من وصول بعثة الفريق إلى مدينة اليكانتي الأسبانية لخوض معسكر الإعداد بعد رحلة 4 ساعات ونصف .

وكانت بعثة فريق الأهلى قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايى ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر ، ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى اليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.



الاهلي يصل اسبانيا



الاهلي يصل اسبانيا



الاهلي يصل اسبانيا



الاهلي يصل اسبانيا

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الاهلي يصل اسبانيا



الاهلي يصل اسبانيا



الاهلي يصل اسبانيا



الاهلي يصل اسبانيا



الاهلي يصل اسبانيا