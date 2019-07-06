شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة وكاجوال ومكالمة فيديو.. أبرز مشاهد معسكر الزمالك فى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد معسكر فريق الزمالك المقام حاليا فى قبرص العديد من المشاهد التى تبرز أجواء المرح والبهجة لدى اللاعبين اللذين يستعدون لإستكمال المنافسة على الدورى عقب إنتهاء بطولة امم أفريقيا التى تستضيفها مصر حاليا .

ويرصد ”الخليج 365” أبرز مشاهد معسكر الزمالك فى قبرص فى التقرير التالى :

حرص لاعبو الزمالك على الإستجمام فى حمام سباحة الفندق فى المعسكر خلال تواجدهم فى قبرص و إلتقاط الصور الجماعية فى المياه .



عبد الغنى فى حمام السباحة



لاعبو الزمالك فى حمام السباحة

فيما قام عمر صلاح حارس مرمى الزمالك بنشر صورة بملابس " كاجوال " من معسكر الفريق الأبيض المقام فى قبرص و ذلك عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام .

و يظهر حارس الزمالك فى الصورة مرتديا ملابس كاجوال و قبعة و نظارة شمسية ، لخلق اجواء من المرح فى المعسكر .

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عمر صلاح

بينما حرص محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على الإطمئنان على زملاؤه بالفريق المتواجدين فى صفوف المنتخب حاليا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 و التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى .

و قام عبد الغنى بنشر صور عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك " أثناء حديثه مع " الونش و علاء " أثناء تواجده فى معسكر قبرض مع الفريق الأبيض فى مكالمة فيديو .



الونش و علاء

ويتبقى للزمالك خوض 3 وديات أخرى بعد ودية أمس أمام ايل ليماسوس بطل كأس قبرص، و التى شهدت خسارة الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف حيث يستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.