شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق الأهلى مع ديانج وحصة هيدرسفيلد الإضافية فى رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى بجريدة الخليج 365، تفاصيل صفقة انتقال المالى إليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر لصفوف النادي الأهلي.

وكشف شلتوت عن وجود وسيط فى إتمام صفقة إليو ديانج أوشى إليه للإمضاء على عقود النادى الأهلى بعد توجه أمير توفيق مدير التعاقدات داخل القلعة الحمراء برفقة محامى من الشئون القانونية للإطلاع على عقد اللاعب مع مولودية الجزائر، خاصة فى ظل تطور مستوى اللاعب وحب الجماهير الجزائرية له تخوفا من تراجع أى طرف من الأطراف.

كما كشف عصام شلتوت عن شروط مالية إضافية فى صفقة تجديد إعارة رمضان صبحى للنادي الأهلي، مؤكدا أن اللاعب سيحدث طفرة كبيرة داخل القلعة الحمراء.

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