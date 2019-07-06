شكرا لقرائتكم خبر عن بصور الثلاثى "صلاح وتريزيجيه والشناوى".. الجمهور يدعم مصر أمام الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الجماهير المصرية على رفع صور للثلاثى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوى وذلك فى مدرجات باستاد القاهرة الدولى لدعم المنتخب الوطنى قبل مواجهة جنوب أفريقيا، التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

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