اتحاد الكرة يحقق رغبة طفل لحضور مباراة المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعلن اتحاد الكرة عن التنسيق مع أسرة الطفل إبراهيم حبيب، الذى تمنى حضور مباراة لمصر، على أن يمسك بيد أحد لاعبى المنتخب ، مع تخصيص مكان لمتابعة المباراة .
ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة أن محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ تواصل مع أسرة الطفل إبراهيم حبيب الذي تمنى حضور مباراة للمنتخب الوطني وتم تنسيق كل شيء لحضوره مباراة مصر وجنوب افريقيا وهو في يد أحد لاعبي المنتخب قبل إنطلاق المباراة ووجوده في مكان مخصص لمتابعة المباراة بعد ذلك .
وكانت أسرة الطفل قد طلبت عبر تويتر حضور حفيدها مباراة المنتخب وهو ممسكا بيد أحد اللاعبين ، وهو ما تمت الإستجابة له .
وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.
وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.
وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.
وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.
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