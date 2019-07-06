شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحقق رغبة طفل لحضور مباراة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعلن اتحاد الكرة عن التنسيق مع أسرة الطفل إبراهيم حبيب، الذى تمنى حضور مباراة لمصر، على أن يمسك بيد أحد لاعبى المنتخب ، مع تخصيص مكان لمتابعة المباراة .

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة أن محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ تواصل مع أسرة الطفل إبراهيم حبيب الذي تمنى حضور مباراة للمنتخب الوطني وتم تنسيق كل شيء لحضوره مباراة مصر وجنوب افريقيا وهو في يد أحد لاعبي المنتخب قبل إنطلاق المباراة ووجوده في مكان مخصص لمتابعة المباراة بعد ذلك .

وكانت أسرة الطفل قد طلبت عبر تويتر حضور حفيدها مباراة المنتخب وهو ممسكا بيد أحد اللاعبين ، وهو ما تمت الإستجابة له .

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