شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسر الشهداء فى ستاد القاهرة لدعم مصر أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا بأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في مقصورة استاد القاهرة، خصصت مكانا لهم من المدرجات في مباراة اليوم بين الفراعنة وجنوب أفريقيا عرفانا بالجميل لدورهم في حماية الوطن.

ووصل عدد من أسر الشهداء إلى استاد القاهرة الدولى، بناءً على الدعوة التى وجهت لهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكريمهم بحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم فى دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية.

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

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وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.