شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نجل الراحل ساطع النعماني ونزوله مع لاعبي المنتخب أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 تكريم رجل من أبطال مصر وهو الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم نجله في أن يكون جزء من مباراة للمنتخب المصري، وذلك حين يلتقي الفراعنة مع جنوب أفريقيا مساء اليوم السبت إيمانا من اللجنة بالدور المجتمعي والانساني لكرة القدم وقدرتها على إيصال رسائل للعالم أجمع .

وسينضم ياسين نجل الشهيد ساطع النعماني، لبرنامج الشباب في البطولة ويدخل إلى أرض الملعب في تمام التاسعة ويده في يد نجم من نجوم منتخبي مصر وجنوب أفريقيا مع الأطفال المرافقين للفريقين.

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