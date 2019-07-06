تكريم نجل الراحل ساطع النعماني ونزوله مع لاعبي المنتخب أمام جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 تكريم رجل من أبطال مصر وهو الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم نجله في أن يكون جزء من مباراة للمنتخب المصري، وذلك حين يلتقي الفراعنة مع جنوب أفريقيا مساء اليوم السبت إيمانا من اللجنة بالدور المجتمعي والانساني لكرة القدم وقدرتها على إيصال رسائل للعالم أجمع .
وسينضم ياسين نجل الشهيد ساطع النعماني، لبرنامج الشباب في البطولة ويدخل إلى أرض الملعب في تمام التاسعة ويده في يد نجم من نجوم منتخبي مصر وجنوب أفريقيا مع الأطفال المرافقين للفريقين.
مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره جنوب أفريقيا فى منافسات دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا ، والتى تقام بمصر .
وسبق وألتقى المنتخبان فى 11 مباراة ، حقق الفراعنة الفوز فى 4 مباريات منها ، و التعادل فى واحدة ، بينما تلقى الهزيمة فى 6 مباريات .
وكانت أخر مباراة فاز فيها الفراعنة على الأولاد فى اللقاء الودى الذى جمع المنتخبين عام 2006 ، وتغلب فيها الفراعنة على الأولاد بهدف نظيف أحرزه عماد متعب
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