شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وتريزيجيه والسعيد ومروان في تشكيل مصر أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول تشكيل الفريق القومي لمباراة مصر وجنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

ويضم تشكيل الفراعنة لمباراة جنوب أفريقيا ، كلاً من : محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف ، محمد النني ، طارق حامد ، محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن "تريزيجيه" ومروان محسن.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 كأول المجموعة الأولى بعدما حصد 9 نقاط ، فيما تأهل منتخب جنوب أفريقيا كأحد أفضل منتخبات في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان.