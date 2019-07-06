شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك ينشر صورة " كاجوال" من معسكر قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عمر صلاح حارس مرمى نادى الزمالك بنشر صورة بملابس " كاجوال " من معسكر الفريق الأبيض المقام فى قبرص و ذلك عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام . و يظهر حارس الزمالك فى الصورة مرتديا ملابس كاجوال و قبعة و نظارة شمسية ، لخلق اجواء من المرح فى المعسكر . Advertisements ويتبقى للزمالك خوض 3 وديات أخرى بعد ودية أمس أمام ايل ليماسوس بطل كأس قبرص، و التى شهدت خسارة الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف حيث يستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

عمر صلاح

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