بالصور| رنا سماحة أمام الاستاد: "هنكسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة رنا سماحة على الذهاب إلى الاستاد لمشاهدة مباراة اليوم بين المنتخب المصري وجنوب أفريقيا، التي تقام على استاد القاهرة، في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهرت سماحة في الصورة مرتدية تي شرت المنتخب المصري من أمام استاد القاهرة الدولي، وعلقت:" إن شاء الله هنكسب".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل إلى دور الـ16 من البطولة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بحصوله على العلامة الكاملة.