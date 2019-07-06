أحمد صلاح حسني يوجه نصيحة للمنتخب المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان أحمد صلاح حسني، نصيحة لمنتخب مصر قبل لقائه مع جنوب أفريقيا في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكتب حسني عبر حسابه بموقع "تويتر": "السرعه في نقل الهجمة لحظة قطع الكرة سلاحك لتهديد مرمي جنوب أفريقيا باستمرار، هل نتذكر هدف تريزيجيه وصلاح الثاني في الكونغو، هي ديه الشفرة، انقل الهجمة بأقل عدد لمسات للأمام لديهم بطء وسوء تمركز في المرتدة ونبتعد عن الطويل والعرضيات العشوائية، العب بسرعه على الأرض خلفهم، هتوصل كتير".
جدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل إلى دور الـ16 من البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بحصوله على العلامة الكاملة.
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