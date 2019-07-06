محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سجل اوديون إيجالو، لاعب منتحب نيجيريا، هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام الكاميرون، في لقاء بدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية.
وجاء هدف إيجالو في الدقيقة 63، بعد تمريرة داخل منطقة جزاء سجلها اللاعب بنجاح في الشباك الكاميرونية.
وكان المنتخب النيجيري قد تقدم عن طريق إيجالو في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد هجمة مركبة بدأت من ركلة ثابتة، قبل أن يسجل هدفين في الدقائق 41 و44 بأقدام كل من ستيفان باهوكين وكلينتون مورا تجي.
وبتسجيل إيجالو هدفين في شباك الكاميرون يصل أهدافه إلى 3 في كأي أمم أفريقيا 2019، ويتساوى مع ساديو ماني لاعب منتخب السنغال.
كانت هذه تفاصيل خبر إيجالو يسجل ثنائية في الكاميرون ويتقاسم صدارة هدافي الكان مع ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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