كيف اشعلت صفقة "جريزمان" فتيل الأزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟



نشبت أزمة خلال الساعات الماضية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الروخيبلانكوس.



وكان جريزمان قد أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد، برحيله عن النادي بنهاية الموسم الماضي، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى صفوف برشلونة.



وحين أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، لأول مرة بدء المفاوضات مع أتلتيكو للظفر بخدمات الفرنسي، رد الجانب المدريدي ببيان ناري انتقد فيه السلوك "غير الاحترافي" للبارسا، مؤكدا أنه بدأ بالفعل مفاوضات مع اللاعب في مارس/ أذار الماضي.



صداع جريزمان



لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُصدر فيها أتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا لتوجيه الاتهامات إلى برشلونة، بشأن الدخول في مفاوضات مع اللاعب.



ففي الصيف الماضي أصدر ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا، انتقد فيه السياسة التي يتبعها برشلونة بالتواصل مع جريزمان، خاصًة قبل خوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي ضد أولمبيك مارسيليا، التي توج بها لاحقًا الروخيبلانكوس.



وأثار جريزمان وقتها حالة من الجدل قبل انطلاق نهائيات مونديال روسيا، بخصوص أمر انتقاله إلى برشلونة، قبل أن ينجح أتلتيكو مدريد في إقناعه بالبقاء.



وخلال شهر مارس/ أذار الماضي، ووفقًا للبيان الذي أصدره أتلتيكو مدريد أمس، فإن إدارة برشلونة تواصلت مع جريزمان من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الكتالوني، مما تسبب في تشتيت ذهن اللاعب قبل مواجهة يوفنتوس، الذي أقصى الأتلتي من دوري الأبطال.



طريق مسدود



أظهر أتلتيكو مدريد رد فعل قوي وسريع، خاصة بعد تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، والذي ناقش خلاله العديد من القضايا المهمة.



وأعلن الروخيبلانكوس رفضه التفاوض مع البارسا، مما يُصعب الأمور على برشلونة.



وسعت إدارة برشلونة، لحسم صفقة جريزمان بالتفاوض، لعدم دفع الشرط الجزائي في عقده مرة واحدة، بسبب الضرائب الباهظة التي سيضطر النادي إلى تحملها.



ووضع أتلتيكو مدريد، برشلونة في مأزق كبير، مما سيدفع الأخير للجوء إلى كسر الشرط الجزائي في عقد جريزمان ليُنهي الصفقة لصالحه، خاصًة بعدما طالب أتلتيكو، اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في التدريبات، لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد.



أزمة كبيرة



جريزمان كان حجر الأساس لمشروع أتلتيكو مدريد، خلال السنوات المقبلة، ولذلك قاتلت الإدارة لإقناعه بالبقاء الصيف الماضي، وحصل على أعلى راتب في الفريق، وبالتأكيد رحيله بهذه الطريقة سيتسبب في أزمة كبيرة فيما يخص العلاقات مع برشلونة.



وارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد بعلاقة وطيدة خلال السنوات الماضية، على مستوى الانتقالات بين اللاعبين، على عكس وضعه مع الجار اللدود ريال مدريد.



وكان إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد قد صرح مؤخرًا: "الحقيقة هي أنني لا أعلم أي شيء عن تفاوض برشلونة مع جريزمان في مارس/ أذار الماضي، لكن إذا كان هذا قد حدث حقا فستكون هناك عواقب. لا أعتقد أن هذا أمر طبيعي".



وأفادت عدة تقارير صحفية، أن أتلتيكو مدريد يُجهز لتقديم شكوى ضد برشلونة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب ما حدث في صفقة جريزمان، والتي سيكون لها عواقب وخيمة على البارسا قد تصل لحرمانه من التعاقدات خلال فترة انتقالات أو أكثر حال إدانته.



المصدر: موقع الكورة