اونلاين | LIVE ON LINE: بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون يلا شوت afcon 2019 رابط مشاهدة ماتش الكاميرون SPORT PULS

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت يلا شوت بلس، مشاهدة مباشرة مباراة الكاميرون اليوم، جودة عالية يوتيوب ، ضمن مباريات دور ال ١٦ لكأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في مصر في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو.

- موعد مباراة الكاميرون أمام نيجيريا والقنوات الناقله لها:

تقام الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس – BEIN SPORTS، MAX HD 1 – MAX HD 2، كما ستكون المباراة منقولة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية

ويسعى المنتخب الكاميروني لتخطي عقبة نيجيريا ومواصلة مشواره نحو الدفاع عن اللقب بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما احتل منتخب نيجريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.

- التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر كورة أون لاين.

تشكيل الكاميرون المتوقع:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: يايا بانانا - نجادو - أويونجو بيتولو - كولينز.

خط الوسط: ديوم - مالونج - زامبو - شوب مواتينج.

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خط الهجوم: إيكامبي - باهو

تشكيل نيجيريا المتوقع:

حراسة المرمى: إكيتشوكو إزينوا

الدفاع: تشيدوزي أوازيم – ليون بالوجن – ويليام تروست إيكونج – أولا أينا

الوسط: جون أوبي ميكيل – بيتر إيتيبو – جون أوجو

الهجوم: أحمد موسى – أوديون إيجالو – صامويل كالو:

متابعة بث مباشر لمباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر كورة لايف

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