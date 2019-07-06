اونلاين | رابط كورة أون لاين مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر يلا شوت Nigeria كورة ستار تابع لايف مشاهدة مباراة الكاميرون

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة نيجيريا والكاميرون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت تونس، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
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سوف تكون مباراة نيجيريا والكاميرون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس وان bein sports hd 1، وبي إن سبورتس تو bein sports hd 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف، كما ستعرض أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس باللغة الفرنسية، علاوة على قناة تايم سبورت المصرية time sport على البث الأرضي.
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ومن الجدير بالذكر ان بطولة أمم أفريقيا 2019 فى نستختها الـ32 التي تقام فى مصر خلال الفترة من من 21 يونيو 2019 إلى 19 يوليو، وتضم البطولة 24 منتخبًا، وهذه المرة الأولى، التى يحدث فيها ذلك، حيث كانت تقام البطولة بين 16 منتخبًا، لكن النسخة الحالية يشارك فيها 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات.
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يتوقع الكثيرون أن يدخل كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: أندريه أونانا فى حراسة المرمى، وبانانا – نجادو – أيونجو – كولينز في خط الدفاع، وديوم- زامبو – مالونج – مواتينج في خط الوسط، وباهوكين - إيكامبي في خط الهجوم.
فى حين ينتظر أن يدخل جيرنوت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: إزانو في حراسة المرمى، وشيدوزي - ليون بالوجون، - إيكونج - أولا إينا في خط الدفاع، وإيتيبو - جون أوبي ميكيل - صامويل كالو – أوجو في خط الوسط، وأحمد موسى - وأوديون إيجالو في خط الهجوم.