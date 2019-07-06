اونلاين | مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر cameroon vs nigeria كورة ستار Total Africa Cup أون لاين Nigerian TV

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البث المباشر مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم السبت الموافق 6-7-2019 في بث مباشر، يواجه منتخب نيجيريا نظيره الكاميروني على ملعب الاسكندرية مساء اليوم في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يلا شوت بلس، بث مباشر مباراة نيجيريا ضد الكاميرون يلا شوت yalla shoot، متابعة لقاء مباراة نيجيريا والكاميرون اهم مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة نيجيريا بدون تقطيع جودة عالية الكرة الجميلة يلا شوت توداي مباراة نيجيريا في مواجهة حامل اللقب للبطولة منتخب الاسود غير المروضة Koora Online حيث سيكون منتخب الكاميرون على موعد مع كتابة التاريخ من أجل المضي قدما نحو دور الثمانية تحت قيادة مدربه الهولندي المميز كلارنس سيدروف مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر اليوم يلا شوت كووورة.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون اليوم السبت 6-7-2019:

حامل اللقب منتخب الكاميرون يسعى لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه ومواجهة الكبار والبداية الحقيقية ستكون من ملعب الاسكندرية أمام منتخب نيجيريا القوي مساء اليوم كورة اون لاين في تمام الساعة الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الساعة السادسة مساء بتوقيت طرابلس الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الساعة الثامنة مساء بتوقيت ابو ظبي يلا كورة بث مباشر مباراة نيجيريا اليوم.

تشكيل الكاميرون المتوقع:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: يايا بانانا، وميشيل نجاديو، وجويسكيم تشاكونتى وأويونجو بيتولو.

الوسط: تشوبو موتينج، وأندرى أنجويسا، وأرناود ديوم وجيورجيس ماندجيك.

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الهجوم: كريستيان باسجوج وكارل إكامبى.

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع:

حراسة المرمى: دانيل أكبيى.

الدفاع: عبدالله شيهو، وكينيث أوميرو، وويليام ترست إيكونج وأولا أينا.

الوسط: ويلفريد نديدى، وبيتر إيتيبو، وجون أوجو، وصامويل تشوكويزى وأليكس إيوبى.

الهجوم: أوديون إيجالو.