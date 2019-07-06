اونلاين | يلا شوت PLUS CANAL مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر EGYPT 2019 كورة ستار رابط ماتش الكاميرون Sport 1 Afrique

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كورة ستار KORA STAR مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب نيجيريا يوم السبت 6 يوليو على ستاد الاسكندرية، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيف نسختها الحالية مصر، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live، مباراة نيجيريا ضد منتخب الكاميرون بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

كول كورة COOL KORA وسوف تقام المباراة بين منتخب الكاميرون، ومنتخب نيجيريا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كورة جول KOOORA GOAL وستذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بين ماتش BEIN MATCH.

يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot ونجح منتخب نيجيريا في الصعود إلى دور الستة عشر بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد المتصدر منتخب مدغشقر برصيد 7 نقاط، يلا لايف YALLA LIVE بينما تأهل منتخب الكاميرون أيضا كثاني المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق النقاط عن منتخب غانا متصدر المجموعة، كورة توداي KORA2DAY.

كل حصري kol7sry التشكيل المتوقع لمنتخبي الكاميرون ونيجيريا :-

يلا كورة YAlA KOORA، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون ضد منتخب نيجيريا، كول كورة COOL KORA :-

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: يايا بانانا - نجادو - أويونجو بيتولو - كولينز.

خط الوسط: ديوم - مالونج - زامبو - شوب مواتينج.

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خط الهجوم: إيكامبي - باهوكين.

كورة ستار بينما سيدخل منتخب نيجيريا بالتشكيلة الآتية، يلا شوت بدون تقطيع :-

حراسة المرمى: إزانو.

خط الدفاع: شيدوزي، ليون بالوجون، إيكونج، أولا إينا.

خط الوسط: إيتيبو، جون أوبي ميكيل، سامويل كالو، أوجو، أحمد موسى.

خط الهجوم: أوديون إيجالو

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