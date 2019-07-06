اونلاين | CAMEROON VS NIGERIA مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجريا بث مباشر OSTORA لايف AFRICAN CUP OF NATIONS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر CAMEROON VS NIGERIA مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجريا بث مباشر OSTORA لايف AFRICAN CUP OF NATIONS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر LIV7HD لمباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت 6 – 7 – 2019، علي رابط كورة ستار مشاهدة مباشرة مباراة الكاميرون اليوم، شاهد بدون تقطيع المباراة المرتقبة بين الكاميرون ونيجيريا على كورة أونلاين بث مباشر وحصري، حيث يخوض منتخب الكاميرون مواجهة نارية ضد منتخب نيجيريا علي استاد "الإسكندرية" ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا CAN 2019 المقامة في مصر.

-موعد مباراة الكاميرون ضد نيجيريا على YALLA SHOOT اليوم السبت:

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد الإسكندرية ، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، حيث تأهل المنتخب الكاميروني بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما احتل منتخب نيجريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، شاهد بث مباشر مباريات أمم إفريقيا اليوم على كورة لايف.

-التشكيلة الرسمية لمباراة الكاميرون ضد نيجيريا علي KORA ONLINE اليوم السبت:

تشكيل نيجيريا المتوقع:

حراسة المرمى: إكيتشوكو إزينوا

الدفاع: تشيدوزي أوازيم – ليون بالوجن – ويليام تروست إيكونج – أولا أينا

الوسط: جون أوبي ميكيل – بيتر إيتيبو – جون أوجو

الهجوم: أحمد موسى – أوديون إيجالو – صامويل كالوأما

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تشكيل الكاميرون المتوقع:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: يايا بانانا - نجادو - أويونجو بيتولو - كولينز.

خط الوسط: ديوم - مالونج - زامبو - شوب مواتينج.

خط الهجوم: إيكامبي - باهوكين.

- القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون × نيجيريا اليوم السبت في أمم إفريقيا YALLA LIVE:

ستكون مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في دور الـ16 لبطولة AFRICAN CUP OF NATIONS، متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس – BEIN SPORTS، MAX HD 1 – MAX HD 2 بتعليق عربي، كما ستكون المباراة منقولة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة الكاميرون ونيجيريا عبر الانترنت.

- شاهد بث مباشر لمباراة (CAMEROON VS NIGERIA ) اليوم السبت على COOL KORA:

مشاهدة بث مباشر لمباراة الكاميرون ضد نيجيريا على كورة ستار اليوم السبت، بث بدون تقطيع عبر رابط كورة لايف، حيث يسعي منتخب الكاميرون لخطف تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تذاع مبارياتها عبر بث مباشر YALLA LIVE، شاهد الآن مباراة الكاميرون ونيجيريا على KORA ONLINE بث مباشر بأعلي جودة من خلال رابط الأسطورة LIV7HD ويوتيوب.