اونلاين | can.. مشاهدة yalla shoot مباراة الكاميرون ونيجيريا kora live بث مباشر Nigeria في دور الـ16 canal sport

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت 6 – 7 – 2019، علي موقع يلا شوت الجديد ويسعى منتخب الكاميرون اليوم، للفوز في مواجهة قوية امام المنتخب النيجيري ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس أمم افريقيا حصريا على موقع kora live والذي سيقام على ملعب الإسكندرية وقد صعد المنتخب الكاميرون كأول مجموعة وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط وفاز في الثلاث مباريات وصعد المنتخب النيجيري كثاني المجموعة الخامسة وتذاع عبر موقع yalla shoot .

موعد مباراة الكاميرون امام نيجيريا في كأس أمم افريقيا 2019

ستلعب المباراة بين الكاميرون ونيجيريا على ملعب ستاد الإسكندرية ، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت تونس والمغرب في ربع نهائي كأس أمم افريقيا 2019 والمقامة في مصر عبر موقع kora online كورة اون لاين متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس – BEIN SPORTS، MAX HD 1 – MAX HD 2 بتعليق عربي، كما ستكون المباراة منقولة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت yalla shoot.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون cameron

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: يايا بانانا - نجادو - أويونجو بيتولو - كولينز.

في خط الوسط: ديوم - مالونج - زامبو - شوب مواتينج.

Advertisements

في خط الهجوم: إيكامبي - باهوكين.

التكشيل المتوقع لمنتخب نيجيريا nagreria

في حراسة المرمى: إكيتشوكو إزينوا

في خط الدفاع: تشيدوزي أوازيم – ليون بالوجن – ويليام تروست إيكونج – أولا أينا

في خط الوسط: جون أوبي ميكيل – بيتر إيتيبو – جون أوجو

في خط الهجوم: أحمد موسى – أوديون إيجالو – صامويل كالوأما

مشاهدة مباراة الكاميرون امام نيجيريا في كأس أمم افريقيا 2019

مشاهدة بث مباشر لمباراة الكاميرون ضد نيجيريا على كورة ستار اليوم السبت، بث بدون تقطيع عبر رابط كورة لايف، حيث يسعي منتخب الكاميرون لخطف تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تذاع مبارياتها عبر بث مباشر YALLA shoot مشاهدة مباراة الكاميرون امام نيجيريا في كأس أمم افريقيا 2019